Дженнифер Лопес хочет купить новый дом в Лос-Анджелесе, чтобы быть ближе к Бену Аффлеку

Слова инсайдеров о том, что 51-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлек активно строят планы на совместное будущее, не были беспочвенны. Певица, по информации источников, сейчас активно присматривает новый особняк в Лос-Анджелесе поближе к дому своего бойфренда.

В последние годы певица большую часть времени проводила в Майами, где у нее есть дом на берегу океана стоимостью 40 миллионов долларов, вместе со своим бывшим женихом Алексом Родригесом. Недавно она отдыхала там и с Аффлеком. И, несмотря на то что инсайдеры говорили, что расстояние для пары не помеха и они легко могут курсировать между городами, Лопес все-таки хочет всегда быть рядом с возлюбленным. К тому же Майами ей напоминает о прошлых отношениях, да и Родригес там часто бывает вместе со своими дочерьми, поэтому для Джей Ло этот город сейчас не лучший вариант.

В Калифорнии у Лопес тоже есть недвижимость — ей принадлежит дом стоимостью 28 миллионов долларов в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Аффлек же живет в другом районе города — Брентвуде.

Тем не менее жить вместе с Беном Дженнифер пока не планирует и присматривает семейное гнездышко пока лишь для себя и своих детей — 13-летних Эммы и Макса, которых она родила от Марка Энтони.

Пока рано говорить об их совместной жизни. Дети Дженнифер тяжело переживают разрыв матери с Алексом, гораздо тяжелее, чем сама Джен. Она знает, что им нужно время, чтобы привыкнуть к этому,



— отмечает инсайдер.

В планах Джен купить дом до начала учебного года, чтобы дети освоились на новом месте и с сентября пошли в новую школу, которую она уже тоже для них подыскивает.Напомним, что о возобновлении романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стало известно месяц назад. Влюбленные воссоединились после того, как расстались 17 лет назад. В 2003 году они собирались пожениться, но за несколько дней до свадьбы отменили церемонию.