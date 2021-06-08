Джей Ло подписала интересный контракт с Netflix

Компания звезды Nuyorican Productions создаст серию фильмов и телепрограмм для стримингового сервиса.



Певица и актриса Дженнифер Лопес подписала многолетний контракт с Netflix. Ее продюсерская телекомпания Nuyorican Productions будет создавать фильмы для популярной стриминговой платформы, сообщило издание Variety.

Вместе с Лопес сотрудничать с Netflix будут соучредитель Nuyorican Бенни Медина и президент компании Элейн Голдсмит-Томас.

Исполнительница намерена привлечь к созданию фильмов еще больше представительниц женского пола – актрисы, писательницы, режиссеры.

В Netflix подчеркнули, что очень рады партнерству с компанией Дженнифер.

Недавно стало известно, что Джей Ло станет звездой двух новых проектов платформы. Она сыграет убийцу в боевике Мать режиссера Ники Каро и специального агента ФБР Нину Герреро в криминальном триллере Шифр.