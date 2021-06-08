Чи були казино в Радянському Союзі?

Одразу після зміни влади 7 листопада 1917, на території Радянського Союзу відбулися радикальні перетрубації, продиктовані діяльністю більшовиків. Зокрема, вони стосувалися азартних ігор, адже більшовики були переконані, що подібній діяльності не було місця в житті нового суспільства. Але чи справді уряду вдалося надати чинності відповідним законам? Звертаючись до експертів популярної гемблінг платформи casinofiables, спробуємо з’ясувати чи були казино в СРСР.

Незважаючи на те, що 24 листопада 1917 року було видано постанову про закриття всіх гральних клубів, більшість закладів не припинили свою роботу, а стали підпільними. Та оскільки у нової влади вистачало інших проблем, 9 листопада 1921 року було реабілітовано азартні ігри. Після того як Рада Праці та Оборони офіційно дозволила продаж гральних карт, казино і гральні клуби стали відкриватися повсюдно. Однак, гральний бізнес проіснував всього два роки у легальному статусі. Чому? В кінці 1923 року було проведено соціологічне дослідження, яке призвело до невтішних висновків — азартні ігри, типу сучасних Cookie casino, стали основним різновидом дозвілля пролетаріату, витіснивши зі сфери інтересів музику, танці, спорт і різного роду «культурне дозвілля». Така ситуація була неприйнятною для нової влади, тож в травні 1928 Раднарком видав постанову про повсюдне закриття гральних закладів. Більше того, у Кримінальному Кодексі з’явилася стаття, яка передбачала покарання «за організацію азартних ігор».

На жаль, це призвело до того, що гральний бізнес став підпільним на довгі роки. Цікаво відмітити, що в «місцях позбавлення волі» карткові ігри були улюбленим видом дозвілля. Злодії в законі і так звані зеки ставилися до гри надзвичайно серйозно — картковий борг потрібно було віддати в будь-якому випадку та будь-якою ціною. В той самий час, законослухняні громадяни грали на тоталізаторах та в лотерею, адже це були єдині види азартної діяльності, що залишилися легальними. Влада навіть не думала забороняти тоталізатори на іподромах, тому що вони були джерелом великого стабільного доходу. Вже в 1921 Головне управління конезаводства і конярства організувало перші скачки на Московському Іподромі. В тому ж році, була проведена перша всеросійська лотерея. Оскільки на півдні країни тоді лютував голод, всі виручені кошти пішли на закупівлю продовольства для населення. Згодом, громадські організації та окремі підприємства також стали проводити лотереї. На відміну від грошового виграшу, який є єдиним призом, що пропонують сучасні популярні слоти, тогочасні лотереї розігрували також і різного роду дефіцит. Найпопулярніша радянська лотерея — «Спортлото», дохід від якої йшов на фінансування спорту, була запущена в 1976.

Отже, з приходом до влади більшовиків, казино опинилися під забороною. Легальними були лише тоталізатори на іподромах та лотереї. Однак, незважаючи на сувору ідеологію, азартні ігри продовжували існувати у неофіційному форматі за часів СРСР.