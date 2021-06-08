Boeing построила уникальный беспилотник-дозаправщик для армии США

Впервые в истории ВМС США провели успешные испытания беспилотника производства Boeing по дозаправке истребителя Super Hornet прямо в воздухе.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Boeing.

Фото: Boeing

Испытания состоялись 4 июня, во время которых беспилотник безопасно передал реактивное топливо самолету американского флота F/A-18 Super Hornet.

MQ-25 Stingray стал первым беспилотным самолетом, который может дозаправить другой самолет в воздухе.



«В течение следующих нескольких лет мы будем работать бок о бок с Boeing, чтобы предоставить эту возможность, которая значительно улучшит будущее авианосное крыло», — сказал контр-адмирал Брайан Кори, курирующий Исполнительный офис программы по беспилотной авиации и ударному оружию.