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Boeing построила уникальный беспилотник-дозаправщик для армии США

Впервые в истории ВМС США провели успешные испытания беспилотника производства Boeing по дозаправке истребителя Super Hornet прямо в воздухе.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Boeing.

Boeing побудувала унікальний безпілотник-дозаправник для армії СШАФото: Boeing

Испытания состоялись 4 июня, во время которых беспилотник безопасно передал реактивное топливо самолету американского флота F/A-18 Super Hornet.

MQ-25 Stingray стал первым беспилотным самолетом, который может дозаправить другой самолет в воздухе.

«В течение следующих нескольких лет мы будем работать бок о бок с Boeing, чтобы предоставить эту возможность, которая значительно улучшит будущее авианосное крыло», — сказал контр-адмирал Брайан Кори, курирующий Исполнительный офис программы по беспилотной авиации и ударному оружию.

8 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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