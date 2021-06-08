Беспилотник впервые дозаправил самолет в воздухе

Палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray впервые дозаправил в воздухе другой самолет — истребитель F/A-18 Super Hornet. Как сообщает компания Boeing, испытания прошли 4 июня.

Компания Boeing выиграла тендер на разработку, производство и проведение испытаний четырех MQ-25 в 2018 году. Беспилотник получил трапециевидный в сечении фюзеляж и крыло нормальной стреловидности. У килей аппарата большие углы наклона, поэтому в полете они также выполняют роль горизонтальных стабилизаторов.

Летом прошлого года на MQ-25 установили заправочное оборудование — подвесной контейнер с системой «шланг-конус». Обычно ее устанавливают на палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet, когда нужно дозаправить другие такие же боевые самолеты. Предполагается, что MQ-25 снимут с истребителей заправочные функции и освободят их для других миссий. Первые летные испытания прототипа палубного беспилотника-заправщика прошли зимой 2020 и были признаны успешными.

Беспилотник впервые в истории дозаправил в воздухе другой самолет 4 июня. Сначала истребитель F/A-18 Super Hornet летел позади MQ-25 на минимальном расстоянии: между беспилотником и заправочной штангой истребителя было не более 6,1 метра. После проверки безопасности MQ-25 выдвинул шланг, а F/A-18 Super Hornet подсоединился к нему штангой. Топливо благополучно попало в истребитель, и испытания были признаны успешными.

Дозаправка в воздухе сегодня активно используется военными, потому что позволяет существенно увеличить время беспосадочного нахождения самолетов в воздухе. Поэтому разрабатываются различные ее вариации.