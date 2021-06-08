Байден пообещал Зеленскому отстаивать суверенитет Украины

Президент США Джо Байден провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как сообщает УНН со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заверил Зеленского в том, что будет отстаивать суверенитет Украины на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.

Президент США также пообещал пригласить Зеленского в Белый дом «этим летом после возвращения из Европы».

Ранее издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома писало, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита 16 июня. По словам источника, такой шаг связан с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз».

О готовности к встрече с Байденом до саммита Зеленский заявил в интервью Axios 7 июня. Он отметил, что Киев был очень неприятно удивлен решением США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта газопровода «Северный поток — 2».