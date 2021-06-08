50-летняя актриса из «Зачарованных» показала лицо без макияжа после онкологии

Американская актриса Шеннен Доэрти (Shannen Doherty), известная по сериалам «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210», показала свое лицо без макияжа. На снимок, размещенный в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание журналисты Page Six.

По словам 50-летней знаменитости, снимок без косметики был опубликован ради борьбы со стереотипами общества о женской красоте.

«Сегодня вечером я смотрела фильм и поняла, что там крайне мало женских персонажей, с которыми я могла бы себя сравнить. Знаете, не было ни одной героини без ботокса, филлеров или подтяжки лица. Моя же внешность отражает, что я живая. Мне нравится, что по моему лицу видно, что я прожила эту жизнь. Я пережила несколько раковых заболеваний и много других неприятных вещей. Теперь я окончательно себя принимаю. Я хочу покончить с представлениями о красоте, которые нам навязывают журналы и Голливуд. Я хочу видеть таких же женщин, как я. Как все мы», — подписала актриса фото.

Подписчицы звезды поддержали ее в комментариях под постом. «Ты прекрасна! Я полностью согласна с твоей позицией», «Ты восхитительна как снаружи, так и внутри! Твои слова делают тебя еще более привлекательной», «Спасибо тебе. Нам нужно больше таких людей, как ты», «Я люблю тебя. Спасибо тебе за то, что помогаешь нам принять себя», «Я тебя обожаю, ты лучшая!» — писали они.

В августе 2015 года у Шеннен Доэрти диагностировали рак молочной железы. О болезни актрисы стало известно после того, как она подала иск к компании Tanner Mainstain Glynn & Johnson, которая занималась ее делами. Доэрти обвинила руководителей фирмы в том, что они затянули с оформлением медицинской страховки, из-за чего ей пришлось отложить обследование. Звезда утверждала, что если бы она обратилась к врачам раньше, то рак был бы диагностирован на начальной стадии.