12 известных киноволшебников в молодости

От любимого советского «Морозко» до серии фильмов о Гарри Поттере – волшебники бывают разными, и вот, как сыгравшие их актеры выглядели в молодости.
Александр Хвыля в роли Морозко
Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта
Майкл Гэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора
Николас Кейдж, сыгравший Бальтазара Блейка
Бенедикт Камбербетч, сыгравший Доктора Стрэнджа
Кристофер Ли в роли Сарумана
Николай Волков, сыгравший старика Хоттабыча
Мэгги Смит, сыгравшая Минерву Макгонагалл
Тильда Суинтон в роли Джадис
Иэн Маккеллен в роли Гендальфа
Владимир Меньшов в роли Бориса Гесера
Брюс Спенс в роли Саурона
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