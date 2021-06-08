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12 известных киноволшебников в молодости

12 известных киноволшебников в молодости

От любимого советского «Морозко» до серии фильмов о Гарри Поттере – волшебники бывают разными, и вот, как сыгравшие их актеры выглядели в молодости.

Александр Хвыля в роли Морозко

Александр Хвыля в роли Морозко

Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта

Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта

Майкл Гэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора

Майкл Гэмбон, сыгравший Альбуса Дамблдора

Николас Кейдж, сыгравший Бальтазара Блейка

Николас Кейдж, сыгравший Бальтазара Блейка

Бенедикт Камбербетч, сыгравший Доктора Стрэнджа

Бенедикт Камбербетч, сыгравший Доктора Стрэнджа

Кристофер Ли в роли Сарумана

Кристофер Ли в роли Сарумана

Николай Волков, сыгравший старика Хоттабыча

Николай Волков, сыгравший старика Хоттабыча

Мэгги Смит, сыгравшая Минерву Макгонагалл

Мэгги Смит, сыгравшая Минерву Макгонагалл

Тильда Суинтон в роли Джадис

Тильда Суинтон в роли Джадис

Иэн Маккеллен в роли Гендальфа

Иэн Маккеллен в роли Гендальфа

Владимир Меньшов в роли Бориса Гесера

Владимир Меньшов в роли Бориса Гесера

Брюс Спенс в роли Саурона

Брюс Спенс в роли Саурона

8 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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