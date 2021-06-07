Зеленский предложил превратить Чернобыль в большую туристическую зону

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) туристическую зону, которая была стала магнитом для путешественников со всего мира.

По его словам, власти страны уже утвердили план ревитализации окрестностей ЧАЭС на три года, который включает в себя восстановление городской инфраструктуры, новую концепцию развития территории и программу по привлечению иностранных туристов. «Зона отчуждения должна стать зоной возрождения», — сказал Зеленский.

Украина открыла Чернобыль для туристов в 2011 году. Поездки проходят организованными группами под строгим контролем чиновников в районах, заранее очищенных от радиации. До пандемии коронавируса зону отчуждения ежегодно посещали несколько десятков тысяч человек. За нелегальное проникновение в окрестности ЧАЭС сталкерам грозит крупный штраф.