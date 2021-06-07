Выбраны компьютерные игры с лучшим сценарием

В рамках литературной премии Nebula Awards была выбрана компьютерная игра с лучшим сценарием.

Победителем оказалась игра Hades, которая создана в жанре roguelike и action/RPG. Её сюжет основан на древнегреческой мифологии.

Главный герой Hades — сын Аида, который пытается сбежать из подземного царства мёртвых и добраться до горы Олимп. Каждый раз, когда он умирает на пути, игрок возвращается в самое начало. Многочисленные прохождения игры связываются воедино разнообразными сценами и диалогами.

В рамках Nebula Awards также были отмечены инди-адвенчура Kentucky Route Zero, платформер Spiritfarer, мультиплеерный хоррор-симулятор бейсбола Blaseball, текстовая RPG The Luminous Underground и интерактивная игра Scents & Semiosis.