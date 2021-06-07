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Воспитанники детского сада в кибуце сажают деревья в воронки от ракет ХАМАС

Воспитанники детского сада в кибуце сажают деревья в воронки от ракет ХАМАС

 

В символическом призыве к строительству и восстановлению того, что враги стремятся разрушить и уничтожить, дети кибуца Керем Шалом, расположенного недалеко от границы с Газой, посадили деревья в 15 разных местах попадания ракет на территории кибуца. Об этом сообщает VINnews.

Месседж акции прост и понятен – попытки принести вред могут стать основой для омоложения.

Кибуц Керем Шалом и сам по себе – яркий пример переросмысления концепции. Ранее он был небольшим изолированным светским кибуцем, который согласился принять  еврейские религиозные семьи для увеличения численности населения. Семьи — 11 религиозных и 55 светских — установили modus vivendi, позволяющий обоим секторам поддерживать свой образ жизни, но детский сад посещают как религиозные, так и светские дети, которые проводят время вместе во взаимоуважении. Дальнейшее образование осуществляется отдельно — религиозные дети продолжают учебу в региональной религиозной школе, а их светские сверстники продолжают свое образование в светской школе.

Маргарита Марьяновская

7 июня, 2021 | Category: Израиль, Новости
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