“Водна блокада”: окупаційна влада Криму хоче звернутись до міжнародного суду

Представник Росії в окупованому Криму заявив про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через відсутність води в Північно-Кримському каналі.

Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на члена окупаційного “парламенту” півострова Юхима Фікса.

Він заявив, що російські слідчі призначили низку експертиз в ході розгляду заяви “влади” Криму про порушення кримінальної справи щодо “організаторів енергетичної, продовольчої, транспортної та водної блокад півострова”.

“Ми йдемо за своїм напрямом, направили звернення в слідком Росії, вже призначені слідчі, які займаються цією справою, вже є доручення щодо проведення експертиз. Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини через геноцид щодо кримчан”, – сказав представник країни-агресора.