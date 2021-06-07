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“Водна блокада”: окупаційна влада Криму хоче звернутись до міжнародного суду

&#8220;Водна блокада&#8221;: окупаційна влада Криму хоче звернутись до міжнародного суду

Представник Росії в окупованому Криму заявив про готовність звертатися до міжнародного суду з прав людини через відсутність води в Північно-Кримському каналі.

Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на члена окупаційного “парламенту” півострова Юхима Фікса.

Він заявив, що російські слідчі призначили низку експертиз в ході розгляду заяви “влади” Криму про порушення кримінальної справи щодо “організаторів енергетичної, продовольчої, транспортної та водної блокад півострова”.

“Ми йдемо за своїм напрямом, направили звернення в слідком Росії, вже призначені слідчі, які займаються цією справою, вже є доручення щодо проведення експертиз. Якщо буде потрібно, будемо звертатися до міжнародного суду з прав людини через геноцид щодо кримчан”, – сказав представник країни-агресора.

7 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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