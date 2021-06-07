В России объявили войну «доллару»

Российские власти готовят механизмы для перевода всей валютной ликвидности в экономике с доллара на евро.Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в понедельник директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

«Наша цель, такая, может быть, первая, — сделать Россию такой евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро, и я думаю, что у нас для этого есть все основания», — сказал Тимофеев, выступая в ГосДуме.

Доллар, по его словам, планируется вытеснить как из ликвидности банковской системы, так и из валютно-обменных операций.

Для этого «нужны стимулы», подчеркнул Тимофеев, добавив, что они могут разными, но «находясь в рыночной экономике, мы не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами».

В качестве одной из мер возможны директивы для госкомпаний, сообщил чиновник.