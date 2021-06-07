В Роскосмосе своровали предназначенные для отправки американцев на МКС миллионы

В Роскосмосе похитили более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Факт злоупотребления выявило антикоррупционное расследование СК РФ, передают «Известия».

По версии следствия, руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП) и ракетно-космической корпорации «Энергия» через субподрядчиков вывели средства госконтракта в свои карманы.



Подрядчик — ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), должен был провести работы по доставке астронавтов на МКС. Часть задач он перепоручил ЦТП, однако работы производил фиктивно, что позволило похитить свыше восьми миллионов рублей.

По данным издания, к махинациям могут быть причастны бывшие топ-менеджеры РКК «Энергия» Олег Волков и Николай Черленяк, которые уже выехали за границу. Кроме того, фигурантами уголовного дела являются бывший директор исследовательской компании ЦТП Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенча.