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В Кремле требуют перевести интернет в РФ под государственный контроль

В Кремле требуют перевести интернет в РФ под государственный контроль, иначе нет возможности контролировать контент, попадающий в страну с Западе без цензуры.

Частный сектор не справляется с эффективным регулированием интернета, и поэтому должна повышаться роль государства в управлении сетью.Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в понедельник директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

По его словам, интернет превращается в платформу для «политических манипуляций».

«Различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры <…> при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть»,- сказал Крутских.

Россия, по словам дипломата, последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом и повышение роли государств в этом процессе.

«Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность», — заявил Крутских.

7 июня, 2021 | Category: Новости, Россия
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