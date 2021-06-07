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В Китае обнаружен почти полный скелет самого древнего динозавра

Возраст скелета оценивается в 180 миллионов лет.

В городе Луфен, расположенному в провинации Юньнань на юге Китая, обнаружили окаменелость рода Lufengosaurus. Возраст окаменелости составляет 180 миллионов лет.

После обнаружения останков палеонтологи из Центра сохранения и исследования окаменелостей динозавров начали проводить экстренные раскопки, которые должны были помешать повреждению оставшихся костей. Ученые отмечают, что сделано это было быстро, поскольку район склонен к эрозии почвы.

Люфенгозавр – это род динозавров, который обитал на территории, известной сейчас как юго-западный Китай в раннем юрском периоде. Найденный скелет сохранился на 70% и принадлежит динозавру, длина тела которого, как считается, достигала восьми метров.

По словам главы Центра сохранения и исследования окаменелостей динозавров города Луфен Вана Тао, найти почти полного люфенгозавтра удается очень редко. Он также добавил, что находка является «национальным достоянием».

Отмечается, что этот род не впервые попал в заголовки прессы. В 2017 году стало известно, что китайские ученые обнаружили вероятные следы белка в останках люфенгозавра возрастом 195 миллионов лет. Исследователи утверждали, что им удалось найти следы коллагена (белка соединительной ткани) в одном из ребер динозавра.

7 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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