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В Британии женщина нашла скелет похожего на русалку загадочного существа

Жительница английского графства Мерисайд нашла на пляже в деревне Хайтаун скелет похожего на русалку существа. Об этом сообщает издание Daily Record.

Во вторник, 1 июня, Кристи Джонс (Kristy Jones) отправилась на пикник со своим возлюбленным, детьми и друзьями. Они заметили на песке загадочный скелет с рыбьим хвостом и ребрами, похожими на человеческие.

«Как только я заметила это, я сказала детям: «Это похоже на русалку»», — рассказала Джонс.

Представители местных властей тоже не смогли идентифицировать найденное существо. В совете города Сефтон сообщили, что различные виды рыб часто выносит волнами на берег, и в этом нет ничего необычного.

Женщина сфотографировала находку и опубликовала фотографии в соцсетях. Изображение вызвало ожесточенные споры у пользователей, но настоящее происхождение скелета так и осталось загадкой. «Возможно, это Русалочка осталась без работы», — написал один из них.

7 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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