В Арктике обнаружили катастрофически быстрое таяние льда

Международная группа ученых из Норвегии, США, Канады и Великобритании обнаружили, что таяние морского льда в Арктике происходит до двух раз быстрее, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Cryosphere.

Исследователи рассчитали толщину морского льда в период с 2002 по 2018 год на основе новых данных об осадках и снежном покрове. Оказалось, что в четырех из семи окраинных морей Арктики средняя толщина льда сокращается от 60 до 100 процентов быстрее, чем это следует из традиционных климатических данных, полученных спутниковыми радиолокационными высотомерами.

По словам ученых, толщина морского льда является чувствительным индикатором катастрофического изменения климата в Арктике. Глобальное потепление сильнее всего выражено именно в этом регионе, и рост средних температур здесь бьет рекорды, вызывая ускоренное таяние как ледников на суше, так и морского ледяного покрова. Несмотря на межгодовые колебания, которые маскируют общую тенденцию, исследователи выявили статистически значимое сокращение ледяного покрова за шесть из семи зимних месяцев.

Более толстый лед действует как изолирующее одеяло, не позволяя океану нагревать атмосферу зимой и защищая океан от солнечных лучей летом. Тонкий лед почти полностью исчезает в летние месяцы.