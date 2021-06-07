УЕФА одобрила новую форму сборной Украины и ответила на истерику Кремля

Главный элемент новой формы — карта Украины с Крымом и Донбассом. А также патриотические лозунги «Слава Україні! Героям слава!»

В УЕФА заявили, что новая форма сборной Украины утверждена организацией и команда сможет играть в ней на Евро-2020, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Форма сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА согласно примененных правил экипировки», — заявили в УЕФА.







Напомним, главный атрибут новой формы украинской сборной — изображение карты Украины. Новая экипировка вызвала истерику в Кремле, поскольку карта Украины включает в себя временно оккупированный Москвой Крымский полуостров и лозунг «Слава Україні!».

7 июня, сборная Украины сыграет последний контрольный матч перед отъездом на Евро-2020. В Харькове команда Андрея Шевченко принимает Кипр. Начало — в 19:00.

В воскресенье, 13 июня, Украина проведет первый матч на Евро-2020. Сине-желтые в Амстердаме сыграют с Нидерландами.