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Ученые связали количество друзей с уровнем интеллекта

Ученые из Британии нашли связь между количеством друзей у человека и уровнем его интеллекта. Своими выводами поделились психологи-эволюционисты Сатоши Канадзава и Норман Ли, материал опубликован в British Journal of Psychology.

Специалисты провели эксперимент с участием добровольцев, а также ряд исследований и выяснили, что люди с высоким уровнем IQ лучше приспособились к современной жизни. У них отсутствует инстинкт общаться как можно больше и заводить большое количество друзей. Опросы также показали, что у умных людей обычно мало друзей или нет их совсем. По словам ученых, вероятно, это связано с тем, что для интеллектуалов проведенное с друзьями время кажется потраченным зря. Им не бывает скучно или одиноко наедине с самим собой.

А вот поведение любителей заводить как можно больше друзей специалисты назвали инстинктивным. Они поясняют: раньше, когда предки жили группами, вместе охотились и боролись за выживание в дикой природе, было необходимо иметь как можно больше связей. Это важно и в современных реалиях — для сохранения вида.

7 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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