Тина Кунаки подтвердила слухи о расставании с Касселем одним фото

24-летняя уроженка Франции Тина Кунаки подогрела слухи о разводе с Венсаном Касселем. Модель опубликовала на личной странице неоднозначное фото, вызвавшее многочисленные вопросы у фанатов их пары.

В августе 2018 года возрастной актер официально узаконил отношения с молодой манекенщицей. Регистрация брака прошла в мэрии небольшого города Бидарт на юго-западе Франции. Тогда для многих эти отношения стали сюрпризом, ведь Кассель старше своей избранницы в 2 раза. Многие предрекали супругам скорый развод, но назло всем злым языкам Тина и Венсан выглядели очень счастливыми.

Недавно, судя по всему, между супругами проскочила кошка: с марта месяца муж и жена перестали баловать аудиторию совместными снимками. В четверг, 3 июня, Кунаки и вовсе спровоцировала слухи о разводе, опубликовав кадр, на котором страстно обнимает какого-то темноволосого юношу.

Молодой человек не стеснялся крепче сжимать Тину в своих объятиях, а затем нежно прижался к ее щеке.

«Дитя ночи», — романтично подписала фото Кунаки, возможно, намекая на рождение новых чувств.

В комментариях подписчики начали бить тревогу.

«Венсан вышел из чата», «Что, все? Прошла любовь?», «В смысле? Это как так?», «Обнимается она, а неловко мне», «У них с Касселем свободные отношения или что?» — задавались вопросом они.

Позже доморощенные Шерлоки выяснили, что на фото — близкий друг модели. По слухам, молодой человек — представитель сексуальных меньшинств.