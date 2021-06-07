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США рассматривают встречу с Путиным не как поощрение, а как защиту своих интересов

США рассматривают встречу с российским президентом Владимиром Путиным не как поощрение, а как защиту своих интересов. Об этом заявил сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между странами, «а благодаря им».

Салливан указал, что у стран есть «множество вопросов» для проработки, а прямой разговор двух президентов — «лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия».

Он уточнил, что Байден планирует рассказать Путину о своей позиции.

Напомним, что встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.

7 июня, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Россия, США
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