США рассматривают встречу с Путиным не как поощрение, а как защиту своих интересов

США рассматривают встречу с российским президентом Владимиром Путиным не как поощрение, а как защиту своих интересов. Об этом заявил сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между странами, «а благодаря им».

Салливан указал, что у стран есть «множество вопросов» для проработки, а прямой разговор двух президентов — «лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия».

Он уточнил, что Байден планирует рассказать Путину о своей позиции.

Напомним, что встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.