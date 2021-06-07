Сильвестр Сталлоне анонсировал премьеру режиссерской версии «Рокки 4»

На своей странице в Instagram Сильвестр Сталлоне выложил новый постер режиссерской версии «Рокки 4» и пообещал, что обновленный фильм выйдет «очень скоро». К сожалению, Слай не указал точную дату премьеры режиссерки, монтаж которой он закончил еще в апреле. Чем авторская версия картины будет отличаться от театральной, тоже пока неизвестно.

Четвертый фильм самой известной в истории кино боксерской франшизы вышел на экраны в ноябре 1985 года (режиссерскую версию планировалось выпустить в год 35-летия ленты, но Сталлоне не успел закончить монтаж в 2020-м). В картине Рокки Бальбоа проводит жестокий бой с советским боксером Иваном Драго (Дольф Лундгрен) — двухметровым 118-килограммовым громилой. «Рокки 4» стал самым кассовым фильмом серии (и остается таковым до сих пор) — он собрал в мировом прокате $300 миллионов.