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Северная Корея обвинила Израиль в геноциде

Ким Чен Ын похвастался ядерной кнопкой на столе :: Политика

Северная Корея решила обвинить Израиль в геноциде и нападениях на детей во время проведения военной операции «Страж стен».

Так, министерство иностранных дел в Пхеньяне заявило, что Израиль переполнен человеконенавистническим духом и желанием территориальной экспансии.

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Кроме того, в ведомстве заявили, что еврейское государство принимает участие в терроризме и акте уничтожения других стран.

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Сектор Газа же в Северной Корее назвали «бойней и местом, где массово убивали детей».

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Северная Корея заявила, что предполагаемые действия Израиля являются преступлением против человечности, которое бросает вызов будущему.

Пхеньян также обвинил Израиль в том, что он подавил «мирную молитвенную церемонию» палестинцев, тем самым спровоцировав ХАМАС на атаку.

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Там уверены, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается скрыть свои «военные преступления» от мировой общественности.

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике с 12 апреля
https://cursorinfo.co.il/israel-news/severnaya-koreya-obvinila-izrail-v-genotside/

7 июня, 2021 | Category: Израиль, Новости
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