Северная Корея обвинила Израиль в геноциде

Северная Корея решила обвинить Израиль в геноциде и нападениях на детей во время проведения военной операции «Страж стен».

Так, министерство иностранных дел в Пхеньяне заявило, что Израиль переполнен человеконенавистническим духом и желанием территориальной экспансии.

Кроме того, в ведомстве заявили, что еврейское государство принимает участие в терроризме и акте уничтожения других стран.

Сектор Газа же в Северной Корее назвали «бойней и местом, где массово убивали детей».

Северная Корея заявила, что предполагаемые действия Израиля являются преступлением против человечности, которое бросает вызов будущему.

Пхеньян также обвинил Израиль в том, что он подавил «мирную молитвенную церемонию» палестинцев, тем самым спровоцировав ХАМАС на атаку.

Там уверены, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается скрыть свои «военные преступления» от мировой общественности.



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