Apple выплатила «миллионы долларов» студентке после того, как опубликовали её интимные фото Воспитанники детского сада в кибуце сажают деревья в воронки от ракет ХАМАС » Сериал «Анна Болейн» с темнокожей актрисой в главной роли получил массу негативных отзывов Сериал «Анна Болейн», в котором королеву Англии сыграла темнокожая актриса, получил 1,2 балла из 10 на IMDb

По словам исполнительницы главной роли, её такая реакция зрителей совсем не удивила. Зрительская оценка шоу, которое вышло 1 июня 2021 года, на агрегаторе IMDb составила 1,2 балла из 10 на основе более 1500 рецензий.

Большинство пользователей выразили недовольство тем, что королеву Англии сыграла темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит. По словам некоторых зрителей, сложно представить, что белый актёр мог бы аналогичным образом исполнить темнокожую историческую личность.

Зрители раскритиковали и другие аспекты шоу: сценарий назвали исторически недостоверным, а диалоги — «ужасной пародией на шекспировские». Вы должно быть шутите! Это ужасно написанная и плохо продуманная откровенная чушь — я не могу даже вообразить, чем думали на Channel 5, когда заказывали сериал. Можете ли вы представить, какой скандал случился, если бы известного темнокожего сыграл белый актёр? Это было бы неслыханно! Я продержался около десяти минут. Полагаю, это должна была быть остросюжетная драма, но на деле это эпический провал. 1/10. пользователь IMDb Критики оценили сериал более высоко. Обозреватели The Guardian и The Telegraph поставили шоу 3 балла из 5, а журнал Empire — 4 балла из 5, особенно сильно похвалив актёрскую игру исполнительницы главной роли Джоди Тёрнер-Смит.

Тёрнер-Смит прокомментировала недовольство зрителей, сказав, что её такая реакция не удивила. По её словам, оно знала, что не все поймут эту роль. Актриса отметила, что она просто пыталась рассказать историю конкретного человека, откинув вопрос расы.

Мини-сериал «Анна Болейн» рассказывает историю приговорённой к казни второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора и её борьбе за право на престол для дочери Елизаветы.