Санкции разрушили космическую отрасль России

Роскосмос не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в Россию из-за санкций. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в понедельник.«У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего», — пояснил Рогозин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме по теме санкций Запада и мерам по минимизации их влияния на политику и экономику РФ (цитаты по ТАСС).

По словам главы Роскосмоса, на предприятиях находятся спутники, но у них не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть поставлена в РФ.

Санкциям против Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и ЦНИИмаш обусловлен и выход России из Международной космической станции, сообщил Рогозин.

«Все в руках американских партнеров. Если санкции <…> сохранятся, вопрос выхода России из МКС — проблема американских партнеров. Это будет их зона ответственности», — заявило он.