Россиянам закроют «лазейку» для полетов в запрещенные страны

Российские власти задумали закрыть «лазейку» для граждан, совершающих полеты в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. Как сообщает «Коммерсант», Росавиация и Ростуризм предупредили о возможном аннулировании допусков на выполнение рейсов, которые имеют статуc грузопассажирских и поэтому осуществляются, несмотря на закрытые границы.

В уведомлении, которые ведомства отправили туроператорам и авиаперевозчикам, подчеркивается, что оформление билетов туристам на грузопассажирские рейсы за границу «возможно только при наличии решения оперштаба (по борьбе c коронавирусом и разрешения авиавластей иностранных государств».

На таких рейсах россияне летают главным образом на Кипр — по 1-3 тысячи человек в день, говорит источник «Ъ» на авиарынке. Уже в субботу и воскресенье часть рейсов были отменены из-за аннулирования допусков.

С жалобами в Росавиацию пришли туроператоры, по мнению которых перевозить туристов на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом». Это и стало поводом для решения Росавиации, считает один из источников «Ъ».