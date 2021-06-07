Поклонники заметили нелепый фотошоп в новой рекламе с Ким Кардашьян

Деформированный из-за фотошопа палец американской предпринимательницы Ким Кардашьян в новом видео рассмешил зрителей. На соответствующий ролик обратила внимание одна из пользовательниц TikTok.

На своей странице в соцсети Алекс Келли (Alex Kelly) показала отрывок из рекламы нижнего белья бренда Skims, принадлежащего знаменитости. На кадрах Кардашьян лежит на правом боку. В момент, когда звезда проводит левой рукой по бедру, ее указательный палец становится чересчур длинным и сгибается неестественным образом, а затем возвращается в прежнюю форму.

Келли указала подписчикам на нелепый фрагмент и высмеяла предпринимательницу за применение ретуши на видео. «Кто одобрил эту обработку?» — подписала она пост, набравший 2,1 миллиона лайков.

Пользователи сети также подняли на смех Ким Кардашьян в комментариях под постом. «Как редакторы не заметили этого?», «Вот поэтому, девушки, вам не стоит сравнивать себя с иконами шоубизнеса», «Ее палец буквально уплыл», «Как она может быть настолько закомплексованной?», «Просто смешно, что после стольких пластических операций ей все еще приходится фотошопить себя», — писали они.