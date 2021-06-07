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На Волыни задержали священника Московского патриархата, стоявшего на трассе в лосинах и балетках

На трассе вблизи города Рожище на Волыни правоохранители задержали священика одного из храмов УПЦ МП Копачевской общины, который стоял на трассе в женской одежде.

Известно, что правоохранители решили проверить автомобиль, стоявший вдоль дороги. Неподалеку от авто полицейские увидели мужчину в женской кофте, лосинах, балетках и одноразовых перчатках. На видео слышно, как сотрудники полиции расспрашивают мужчину, кто он такой и что делает в женской одежде. Но в ответ тот уверял, что это якобы «конфиденциальная информация».

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Мужчину доставили в отделение полиции, поскольку он показался подозрительным. Там его личность установили. Впрочем, из–за отсутствия состава правонарушения мужчину отпустили
По данным полиции, мужчина является местным священником УПЦ МП.

7 июня, 2021 | Category: Видео, Новости, Украина
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