Міжнародні резерви України скоротились на 0,6%

Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2021 року становили, за попередніми даними, до $27,84 млрд (в еквіваленті), що на 0,6% менше, ніж на початок травня цього року ($28 млрд).

Про це повідомляє Національний банк України.

“Станом на 1 червня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $27,84 млрд (в еквіваленті). У травні вони скоротилися на 0,6% через погашення зовнішніх і внутрішніх зобов’язань держави, що були частково компенсовані валютними надходженнями на користь уряду”, – пояснюється в повідомленні.

Як зазначає Нацбанк, на динаміці резервів у травні позначилися операції з управління держборгом – загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в інвалюті сягнув $650,6 млн (в еквіваленті).

Уточнюється, що $529,3 млн було спрямовано на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої держпозики, решту – на виконання інших зобов’язань держави в інвалюті.

Водночас валютні надходження на користь уряду становили $417,9 млн (в еквіваленті), зокрема $354,3 млн – від розміщення ОВДП.

Пресслужба зазначила, що в травні НБУ та уряд спрямували $64,3 млн на користь Міжнародного валютного фонду.

Згідно з повідомленням, на динаміку показника в травні також вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) – минулого місяця їхня вартість зросла на $136,8 млн в еквіваленті, свідчать дані Нацбанку.

Зазначено, що оскільки міжбанк був збалансований, НБУ не здійснював валютних інтервенцій.

Як зазначив регулятор, станом на 1 червня 2021 року обсяг міжнародних резервів покриває 4,2 місяця майбутнього імпорту. Уточнюється, що цього достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Окрім цього, НБУ уточнив, що чисті міжнародні резерви (ЧМР) України в травні скоротилися на $223 млн, або на 1,3%, – до $17,353 млрд. Як відомо, на початок цього року міжнародні резерви України становили $29,113 млрд, а ЧМР – $18,114 млрд.