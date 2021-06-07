Киевский национальный университет лишил Лукашенко звания почетного доктора

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора, сообщается на сайте вуза.
Основанием для такого решения, как говорится в сообщении, стала развернутая «бывшим президентом Беларуси», а «ныне – самопровозглашенным руководителем» этой страны Александром Лукашенко «масштабной волны террора против оппозиции», регулярное применение пыток против своих граждан, «воздушного терроризма» и неуважения территориальной целостности Украины».
Указано, что действия Лукашенко несовместимы с почетным званием «Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко».
«Это решение не является проявлением неуважения к белорусскому народу, с которым нас продолжают объединять добрососедские отношения», – говорится на сайте вуза.
BBC пишет, что ученому совету университета пришлось разработать специальный механизм и внести изменения в порядок предоставления этого звания, чтобы лишить Лукашенко звания. Члены совета голосовали тайно.
По данным издания, это звание он получил еще при президентстве Виктора Ющенко в 2009 году.
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