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Известно имя актрисы, которая сыграет Женщину-Паука в «Вокруг вселенной 2»

Известно имя актрисы, которая сыграет Женщину-Паука в "Вокруг вселенной 2"

К актерскому составу анимационного фильма «Человек-паук: Вокруг вселенной 2» присоединилась актриса Исса Рэй. Она будет играть Джессику Дрю и ее супергеройское альтер-эго, Женщину-Паука.

Исса Рей стала первым пополнением актерского состава фильма. Ранее в фильме «Вокруг вселенной 2» было всего два подтвержденных актера: Шамейк Мур и Хейли Стайнфельд, которые сыграют Майлза Моралеса и Гвен Стейси.

Постановкой сиквела «Человек-паук: Вокруг вселенной» занимаются:

Джастин К. Томпсон;
Кемп Пауэрс;
и Хоаким Дос Сантос.

Информации о сюжете анимационного фильма пока нет. Однако известно, что история будет развиваться вокруг Майлса Моралеса, который обнаруживает, что приобретает те же свойства, что и Человек-паук. Сначала это его ошеломляет, но вскоре он достойно проявляет себя. Он становится полноценным Человеком-пауком и его ждут новые испытания.

Премьера фильма «Человек-паук: Вокруг вселенной 2» запланирована на 7 октября 2022 года.

7 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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