Искусственный интеллект освоил Библию и взялся изрекать мрачные пророчества

Джордж Дюрандаль, разработчик и специалист по квантовым наукам, в исследовательских целях обучил искусственный интеллект писаниям из Библии. Он взял типовую нейросеть для глубокого распознавания текста и в качестве исходных данных дал ей Библию короля Якова. Не современную версию, а именно старинный текст, со всеми его литературными и синтаксическими особенностями.



Разработка получила шутливое название «Цифровой Иисус», суммарный объем освоенной нейросетью информации составил 30 000 слов, среди которых доминирующее «Господь». После изучения Библии ИИ получил задание написать ряд текстов на три темы: «Чума», «Правитель» и «Конец света». Большая часть сочинений представляет сюрреалистичный набор слов, зато редкие осмысленные фразы звучат как мрачное пророчество.

Например, рассуждая на тему чумы, AI Jesus выдал такой текст:

«Господин Саваоф, Бог Израилев! Когда они увидят Ангела Господня над всеми братьями, которые были в пустыне, то воины пророков устыдятся людей».

Или вот отрывок из рассуждений о конце света:

«И сказал он им: отправляйтесь за ним и загляните в уста всех смертных, заслуживших прощения…»

С точки зрения развития технологий искусственного интеллекта, AI Jesus выглядит как шаг назад в сравнении с нейросетями вроде GPT-2 или GROVER. С другой стороны, трудно требовать красноречия от ИИ, который обучался по писаниям многовековой давности. Хотя даже при этом он способен удивлять неожиданными высказываниями.