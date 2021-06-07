Искусственное мясо от Impossible Foods отправляется в школы

Крупный производитель растительных заменителей мяса компания Impossible Foods (США) получила право использовать этикетки CN (Child Nutrition – продукт сертифицирован для детского питания), что открывает ей возможность поставлять продукцию в школьные столовые.



Став обладателем CN, компания совместно с несколькими школьными округами в этом месяце запускает пилотные программы К-12. Их участники – объединенный школьный округ Пало-Альто (Калифорния), школьный округ Абердин (Вашингтон), государственные школы Дир-Крик (Эдмонд, штат Оклахома) и Юнион-Сити (штат Оклахома).

Компания предложит школьникам различные продукты из искусственного мяса, включая такие блюда, как тако, пироги фрито и спагетти с фирменным мясным соусом. Другие школьные округа также смогут получать продукты Impossible Foods непосредственно от поставщиков и добавлять их в меню.

В минувшем году компания продавала свою продукцию в 1700 магазинах дочерней компании Kroger, в 2000 магазинах торговой сети Walmart и в 1200 магазинах Publix по всей территории США. Impossible Foods надеется заинтересовать молодое поколение необычными и полезными продуктами, тем более, что дети оказывают большое влияние на формирование семейного меню.