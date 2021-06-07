Индийский штамм коронавируса оказался опаснее британского

Согласно данным Министерства здравоохранения Англии, дельта-вариант SARS-CoV-2, также известный как индийский вариант, в настоящее время является доминирующим штаммом в Великобритании. Альфа-вариант или кентский вариант ранее вынудил британские власти ввести локдаун в январе. Оказалось, что индийский штамм может поставить под угрозу окончание срока ограничений, установленный на 21 июня.

Эксперты подтвердили, что двойная вакцинация обеспечивает одинаковую защиту как против кентского варианта, так и против дельта-варианта коронавируса. Одна доза не так эффективна против индийского штамма. По словам министра здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкока, пока что количество госпитализаций, в целом, невысокое, и очень немногие попали в больницу из-за COVID-19 после получения обеих доз вакцины.

На данный момент в Великобритании две дозы вакцины от коронавируса получили более 27 миллионов человек, что составляет более 50 процентов взрослого населения, в то время как более 40 миллионов человек получили одну дозу.