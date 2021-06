Поклонники заметили нелепый фотошоп в новой рекламе с Ким Кардашьян Дуэйн Джонсон спродюсирует музыкальный боевик со звездой «Аквамена» » Илон Маск отказался от выпуска самой дорогой Tesla Глава Tesla Илон Маск написал в Twitter, что компания откажется от самого дорогого варианта своего флагманского седана Model S Plaid Plus. Tesla сосредоточится на выпуске Model S Plaid, которая станет самым быстрым серийным автомобилем. «Plaid Plus отменяется, поскольку Plaid и так хорош», — заявил миллиардер. Ранее он обещал трехмоторную версию Model S Plaid Plus, у которой 1100 лошадиных сил, 837 километров пробега на полностью заряженной батарее и ускорение до 96,5 километра в час менее чем за две секунды. Она должна была стоить 150 тысяч долларов. Производство Model S Plaid планируют запустить в июне этого года. Автомобиль будут делать на заводе в Калифорнии. Время разгона составит около 97 километров в час за две секунды. Ее цена — 119 тысяч долларов.