Хоакин Феникс объяснил, почему он не будет делать своего сына веганом

46-летний актер Хоакин Феникс известен не только своими ролями, но и активной гражданской позицией. Звезда Голливуда всерьез озабочена вопросами охраны окружающей среды и защиты животных. Сам Хоакин является веганом, активно пропагандирует отказ от пищи животного происхождения и всячески приветствует различные экологические инициативы.

Но, похоже, Феникс все-таки не является сторонником слишком радикальных мер и не стремится навязать свое мнение любым способом, по крайней мере, внутри своей семьи. Так, в новом интервью The Sunday Times актер ответил на вопрос, собирается ли он сделать веганом своего сына Ривера, который родился у него и его возлюбленной Руни Мары в сентябре прошлого года.

Ну, конечно, я хотел бы надеяться, что он станет веганом, но я не собираюсь навязывать свою веру своему ребенку. Я не думаю, что это правильно,

— отметил актер.

Феникс объяснил, что собирается предоставить своему ребенку определенную свободу выбора, но с некоторыми ограничениями.

Я не собираюсь знакомить его с тем, что в McDonald’s есть Happy Meal, потому что в этой трапезе нет ничего чертовски счастливого. Я не собираюсь говорить ему, что это нормально — читать книги обо всех чудесных маленьких животных на ферме, как они говорят «хрю-хрю» и «му-му», и не говорить ему, что это и есть гамбургер. В общем, я не собираюсь увековечивать ложь, но я также не собираюсь заставлять его стать веганом. Я просто буду поддерживать его. Это мой план,

— заявил актер.

Напомним, что сам Феникс принял решение быть веганом, когда был еще совсем ребенком.

Мне было три года. До сих пор отлично помню тот день. Вместе с семьей я удил рыбу с лодки. Одна пойманная рыба отчаянно дергалась, потом ее с силой швырнули о борт лодки. Правда была очевидна: вот как мы обращаемся с животными, чтобы их съесть. Живое пульсирующее существо, которое цеплялось за жизнь, погибло жестокой смертью. Я отчетливо понял это, так же как мои братья и сестры,

— вспоминал Феникс в одном из своих интервью.

Руни Мара разделяет взгляды своего партнера. Актриса также не употребляет пищу животного происхождения и вместе с Фениксом принимает участие в тематических митингах и демонстрациях.

Сегодня актера можно назвать одним из главных активистов в Голливуде, чья деятельность оказывает определенное влияние на индустрию. Например, в прошлом году на церемонии «Оскара» было решено отказаться от традиционных мясных и рыбных деликатесов, а гостям было предложено веганское меню.

Тогда Феникс выразил свою благодарность организаторам. Теме защиты животных актер посвятил и свою речь на той церемонии, когда был удостоен награды в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Джокер».

Я думаю, что мы очень оторваны от мира природы. Многие из нас имеют эгоцентрический взгляд на мир, и мы верим, что являемся центром вселенной. Мы вторгаемся в мир природы и грабим его ресурсы. Мы взяли на себя право искусственно осеменять корову и красть ее детеныша, несмотря на ее страшные крики. Затем мы забираем у нее молоко, предназначенное для ее теленка, добавляя в наш кофе и хлопья, — сказал тогда со сцены Феникс.

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