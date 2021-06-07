Google отменила запрет на рекламу криптовалют, введённый в 2018 году

Google объявила об очередных изменениях в рекламной политике. С 3 августа 2021 года клиентам разрешат рекламировать криптовалютные кошельки и биржи.
Несмотря на смягчение политики, в правилах остаются некоторые ограничения. Запрещена реклама ICO, DEX и пулов ликвидности токенов, а также площадок, которые сравнивают эмитентов криптовалют или дают советы по инвестированию.
Полный запрет ввели в 2018 году, последовав примеру Facebook. С тех пор сектор сильно разросся, однако представители компании заявили, что изменения нужны для соответствия существующим правилам и требованиям FinCEN (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США).
Ранее стало известно, что криптовалютами теперь можно расплачиваться через Google Pay и Apple Pay — крупнейшая биржа Coinbase ввела поддержку соответствующих мобильных систем.
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