Герой фильмов Marvel Локи оказался гендерфлюидом

В ролике показывают досье на персонажа. В нем можно увидеть, что в графе «пол» написано «флюидный».

Как сообщает The Indian Express, это может указывать не на гендерную идентичность героя, а на то, что, согласно мифологии, бог озорства и обмана способен трансформироваться не только в женщину или мужчину, но и в животное. Несмотря на это, фанаты Marvel считают, что создатели шоу все же подразумевали, что Локи определяет себя как гендерфлюида.