Генсек НАТО предложил России провести переговоры

Политик подчеркнул, что заседания СРН не проводились на протяжении 19 месяцев. «У нас есть много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам НАТО и России», — отметил он. По словам генсека, альянс предложил российской стороне организовать встречу более года назад, но все еще не получил положительного ответа. По его словам, «мяч теперь находится на стороне России».

Столтенберг также назвал основные темы, которые НАТО планирует обсудить с Москвой. Среди них он упомянул обсуждение военных маневров для «предотвращения недопонимания и возможной эскалации» и установление необходимого уровня прозрачности в военной деятельности сторон.

«Отношения НАТО и России сейчас достигли низшей точки, которой мы не знали со времен окончания холодной войны», — заявил генсек. Он заключил, что лучший способ для снижения уровня напряженности — это диалог в формате СРН.