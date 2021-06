Эмили Ратажковски из-за фото из отпуска в честь дня рождения раскритиковали как «плохую мать» Как выглядели голливудские красавчики в молодости — ТОП фото » FT: Мировой дефицит чипов серьезно продлится Базирующаяся в Сингапуре компания Flextronics, один из крупнейших в мире поставщиков электроники, полагает, что нехватка микросхем продлится по меньшей мере до середины будущего года, сообщает газета The Financial Times (FT). Как заявила главный специалист по закупкам и цепочке поставок Flextronics Линн Торрел, производители полупроводников, на которых полагается компания, изменили прогнозы относительно того, когда закончится дефицит. «При нынешнем высоком спросе на микросхемы их нехватка будет ощущаться до середины — конца 2022 года, однако некоторые ожидают, что эту проблему придется решать и в 2023 году», — цитирует ТАСС эксперта. Среди клиентов Flex — американский автопроизводитель Ford Motor Co., британская технологическая группа Dyson, британский онлайн-ритейлер Ocado Group и американский поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг Hewlett Packard Enterprise. При этом, указывает FT, прогноз Flex по срокам окончания дефицита является одним из самых мрачных с тех пор, как производители по всему миру столкнулись с перебоями в поставках полупроводниковой продукции, отмечает «Финмаркет».