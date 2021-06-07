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Финансовый директор олимпийского комитета Японии покончил с собой

Член Олимпийского комитета Японии, глава бухгалтерского отдела организации Ясуси Мория совершил самоубийство. Об этом 7 июня сообщает японский телеканал Nippon TV. 52-летний Мория умер в больнице после инцидента в токийском метро. Связано ли его самоубийство с профессиональной деятельностью неизвестно.

Первоначально Олимпийские игры должны были пройти летом 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год, сохранив название Токио-2020.

При этом опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство граждан Японии выступают за отмену соревнований или их перенос во второй раз. Международный олимпийский комитет исключил оба варианта.

7 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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