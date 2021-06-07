Фильм ужасов «Заклятие 3» возглавил прокат

В американском прокате произошла смена лидера. По итогам прошедших выходных первое место занял фильм ужасов под названием «Заклятие 3: По велению дьявола». Он стартовал с внушительными 24 миллионами долларов. В картине рассказывается об известных охотниках за паранормальными явлениями, супругах Уорренах, которых сыграли Вера Фармига и Патрик Уилсон.

Второе место удержал фантастический триллер «Тихое место 2», заработавший еще 19,5 миллиона долларов. Многие аналитики сходятся во мнении, что именно этот кинопроект станет первым, кому удастся пересечь черту в 100 миллионов долларов в домашнем прокате с момента начала пандемии коронавируса нового типа. На момент публикации данной заметки в его активе было уже 93 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга с результатом 11,2 миллиона долларов занял фильм «Круэлла«.

Совершенно очевидно, что американские зрители продолжают демонстрировать растущий спрос на театральный просмотр фильмов. Общие сборы на завершившихся выходных превысили 70 миллионов долларов, что на 13 процентов меньше, чем в прошлые выходные. Это на кинорынке, на котором работает 73 процента из 5,88 тыс. кинотеатров.