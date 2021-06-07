Эмили Ратажковски из-за фото из отпуска в честь дня рождения раскритиковали как «плохую мать»

Три месяца назад Эмили Ратажковски впервые стала мамой — у модели и ее супруга, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, родился сын Сильвестр Аполлон. Несмотря на то что звезда быстро восстановилась и пришла в добеременную форму (многие подписчики звезды до сих пор убеждены, что без магии тут не обошлось), к работе она возвращаться не спешит и вовсю наслаждается материнством.

Сегодня Эмили отмечает свое 30-летие. Провести день рождения она решила на курорте и отправилась отдыхать вместе с малышом и мужем.

Звезда поделилась серией снимков, на которых она с сыном позирует в купальных костюмах собственного бренда Inamorata. Малыша Эмили назвала «партнером по отпуску мечты». На одной из фотографий, похоже, засветился и 33-летний муж Ратажковски — его выдала та же расцветка купальных шорт, что и у его родных.

Правда, вместо ожидаемых комплиментов Ратажковски получила порцию критики — на этот раз ее подписчикам не понравилась, как она держит малыша. Они ясно дали понять, что считают ее «плохой матерью».

Держи своего ребенка правильно!

Научись, как держать ребенка. Это не сумка с кошачьим кормом!

С твоим малышом все в порядке?

Не могу поверить, что ты держишь своего ребенка так только для того, чтобы показать свое тело,



— возмутились они.

Отвечать разгневанным подписчикам Эмили нужным не посчитала и, отключив возможность комментировать предыдущие снимки, опубликовала новые фото в бикини, но уже без участия ребенка.

Правда, от хейта фолловеров это ее не спасло — вместо восхищения ее фигурой они и тут принялись давать ей советы по воспитанию.