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Дуэйн Джонсон спродюсирует музыкальный боевик со звездой «Аквамена»

Дуэйн Джонсон спродюсирует музыкальный боевик со звездой "Аквамена"

Рестлер и кинозвезда Дуэйн Джонсон будет продюсером экшен-боевика «Экстренный контакт». В главной роли снимется звезда «Аквамена» Яхья Абдул-Матин II.

Детали о будущем фильме не раскрываются, даже имя режиссера пока не названо. Известно, что экшн будет происходить на фоне андеграундной музыкальной тусовки в техасском Остине. Производством проекта займется Warner Bros.

Добавим, также продюсировать фильм будет Бо Флинн, который работал над другими проектами «Скалы» — «Круизом в джунглях» и «Разломом Сан-Андреас».

Ранее Disney опубликовал второй трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях. Зрителей ждет динамичная история про пробуждение древнего зла из-за любопытства искателей приключений.

7 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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