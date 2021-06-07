Документальный фильм о геноциде ЛГБТ-сообщества в Чечне стал лауреатом BAFTA

Картина рассказывает о преследовании и пытках представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, а также о секретных тюрьмах и эвакуации людей, которых в республике притесняют за сексуальную ориентацию. Лента получила награду в номинации «Международный» (International). Режиссером вышедшего в 2020 году фильма выступил американский кинематографист Дэвид Фрэнс.

Отмечается также, что лауреатом главной номинации BAFTA стал сериал «Я могу уничтожить тебя». Британская артистка Михаэла Коэл получила за него премии одновременно как лучшая актриса, режиссер и сценарист.

В апреле российский фестиваль документального кино «Артдокфест» снял с показа фильм про гея из Чечни «Тихий голос» из-за поступивших угроз. Билеты на оба показа ленты одновременно выкупили одной банковской картой. Неназванный представитель чеченской диаспоры в разговоре с организаторами мероприятия также «очень просил снять картину с показа, объясняя, что чеченец не может быть геем, и на том основании эта картина в принципе оскорбляет весь чеченский народ».