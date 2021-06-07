Cоздатели «Мортал Комбат» готовят супервыпуск для ценителей

Для поклонников героев «Мортал Комбат» Warner Bros. готовит сюрприз — фильм выйдет на Blu-ray, напичканный многочисленными бонусами, включая пасхалки и вырезанные сцены.

В расширенную версию, как пообещали на киностудии, также войдут документальные кадры об истории создания фильма по мотивам знаменитого файтинга, также создатели расскажут о постановке боевок и о процессе переноса культовой видеоигры на экран.

Релиз на DVD ожидается 13 июля. Amazon уже объявил цены на диски — от 28 до 34 долларов в зависимости от версии.

Напомним, «Мортал Комбат» — история о противостояния защитников Земного царства и захватчиков из Внешнего мира. Во главе «команды Земли» стоит избранный — боец смешанных единоборств Коул Янг.

Ранее звезды «Мортал Комбат» рассказали, каких супергероев DC они хотели бы видеть в качестве врагов своих персонажей. Оказывается, самым желанным соперником стал Бэтмен, за ним следуют Супермен и Джокер.