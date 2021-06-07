Что посмотреть: 7 фильмов, которые запрещала американская цензура

Очень часто, говоря о цензуре, подразумевают тотальный контроль, которому подвергались практически все произведения в Советском Союзе. Однако стоит вспомнить и о том, что воздействию цензуры подвергалось искусство и в других странах. Соединенные Штаты Америки являются одной из самых демократичных стран, однако и здесь присутствовал жёсткий контроль. В разное время в США беспощадно запрещали, резали и фактически портили многие известные фильмы.

«Прощай, оружие!», 1932 год

«Прощай, оружие!» / Фото: www.kinopoisk.ru

Экранизация романа Эрнеста Хемингуэя производства компании Paramount подверглась критике ещё до того, как её увидели зрители. По мнению критиков, картина демонстрировала две сцены незаконной любви, в ней присутствовал гражданский брак, сцена появления на свет незаконного ребёнка и ещё в ней было показано отступление итальянской армии.

Кадр из фильма «Прощай, оружие!» / Фото: www.kinopoisk.ru

В результате «Прощай, оружие!» комиссия по цензуре запретила, а создатели фильма были вынуждены срочно вносить изменения, в том числе была показана победа Италии, а незаконная связь получила негативную оценку со стороны подруги главной героини. Даже положительная оценка фильма голливудскими продюсерами не дала возможности зрителям увидеть «Прощай, оружие!». Фильм пролежал на полке четыре года и вышел на экраны лишь после того, как были вырезаны все любовные сцены, а в фильме появилось несколько диалогов, в которых высказывается неодобрение незаконных отношений. И даже добавилась сцена, где на женском пальчике появляется обручальное кольцо.

«Эммануэль», 1974 год

Кадр из фильма «Эммануэль». / Фото: www.quadcinema.com

Адаптацию романа Мэриэт Ролле-Эндриан «Эммануэль» для показа во Франции запретил президент Жорж Помпид. После его смерти фильм всё же выпустили в прокат. В США ему присвоили класс «Х», который допускал показ только в специальных и частных кинотеатрах. Однако демонстрация в городе Ковина привела впоследствии к очень длительному судебному разбирательству и даже принятию экстренного распоряжения, в соответствии с которым кинотеатр, в котором демонстрируются «фильмы для взрослых», может располагаться не ближе, чем в 500 футах от жилых зданий.

Кадр из фильма «Эммануэль». / Фото: www.gazeta.ru

Кинотеатру Covina пришлось судиться с местными властями, доказывая свою непричастность к заведениям для взрослых. Администрация кинотеатра с 1977 по 1981 год вела тяжбу, в результате которой был выдан предварительный запрет, который мог быть применён к данному заведению только после увеличения количества демонстрируемых фильмов эротической направленности.

Стоить отметить, что этот фильм долгие годы был запрещён к показу и в Советском Союзе.

«Анатомия убийства», 1959 год

«Анатомия убийства». / Фото: www.kinopoisk.ru

Фильм режиссёра Отто Премингера производства компании Columbia Pictures был запрещён для показа в Чикаго из-за того, что в нём было описание изнасилования. Это позволило отнести «Анатомию убийства» к непристойным картинам, а кинокомпанию заставило обратиться в суд с требованием отменить запрет на показ. К счастью, судья Майнер Окружного суда США Северного округа штата Иллинойс справедливо отметил, что описание насилия вызывает жалость к жертве, а не похотливые желания.

«Вива, Мария!», 1965 год

«Вива, Мария!» / Фото: www.discogs.com

Комический вестерн, повествующих о приключениях бродячих артистов, волей случая втянутых в крестьянскую революцию в выдуманной стране, пользовался успехом у зрителя. Но цензоры в штате Техас могли усмотреть в нём грубость и жестокость, подталкивание к неразборчивым сексуальным связям и пробуждению нездорового интереса к сексу. На этом основании фильм признали неподходящим для молодёжи. Только Верховный суд США смог решить проблему с демонстрацией картины, одновременно судья Маршалл отметил: если кинематографисты станут бояться цензуры, они будут снимать менее яркие и качественные фильмы.

«Кудряшка», 1947 год

«Кудряшка». / Фото: www.lordheath.com

Фильм, повествующий о школьных проделках белых и афроамериканских детей, учащихся одного класса, был запрещён к показу в Мемфисе, штат Теннесси, именно из-за расового состава детей. Цензоры объяснили своё решение тем, что на Юге темнокожие дети не учатся в одних классах с белыми, а равенство рас на этих территориях не признаётся. Судебное разбирательство кинокомпании United Artists против Комиссии по цензуре Мемфиса хотя и признало нецелесообразность запрета фильма по расовому признаку, ходатайство отклонило и не сочло запрет на демонстрацию фильма нарушением свободы слова. Суд не посчитал возможным не принимать во внимание законы отдельно взятого штата.

«Калигула», 1979 год

«Калигула». / Фото: www.movieposter.com

Совместный фильм производства США и Италии подвергся критике из-за обилия эротических сцен. Продюсер Боб Гуччионе не принял во внимание даже протесты своих коллег и не стал исключать из окончательной версии фильма откровенные сцены. Он просто обозначил фильм для демонстрации только взрослым. Когда же картину, снимавшуюся в Италии, привезли в США, таможенники аэропорта Кеннеди заявили, что фильм аморален и потребовали привлечь его дистрибьютеров к уголовной ответственности. Однако Департамент юстиции разрешил ввоз «Калигулы».

Кадр из фильма «Калигула». / Фото: www.anews.com

После премьеры в Нью-Йорке в феврале 1981 года был подан коллективный иск против дистрибьюторов картины, упомянув в нём и уголовный отдел Департамента юстиции, который позволил ввезти аморальный фильм в США. Несмотря на активные выступления против демонстрации «Калигулы» со стороны поборников морали, суд счел возможным его показ. Было вынесено решение о том, что фильм оскорбляет современные стандарты общества, но одновременно представляет собой политическую и художественную ценность.

«На Западном фронте без перемен», 1930 год

«На Западном фронте без перемен». / Фото: www.kinozon.tv

Экранизация романа Эриха Марии Ремарка, снятая режиссёром Льюисом Майлстоуном, несмотря на поддержку со стороны Организации американских бойскаутов и даже немецких женских организаций, не смогла появиться на экранах в первозданном виде. Цензурные комиссии сочти непристойными сцены купания обнажённых мужчин в реке и момент, когда молодой солдат, испугавшийся артобстрела, не смог проконтролировать реакцию собственного тела.

Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен». / Фото: www.popgun.ru

Комиссия штата Огайо потребовала вырезать эти сцены из фильма. При повторном выпуске фильма в прокат в 1939 году спорные моменты были вырезаны, а вместо них добавлено несколько антифашистских сцен. Лишь в 1998 году удалось восстановить первоначальную версию картины.