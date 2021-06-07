Что посмотреть: 7 фильмов, которые запрещала американская цензура

Очень часто, говоря о цензуре, подразумевают тотальный контроль, которому подвергались практически все произведения в Советском Союзе. Однако стоит вспомнить и о том, что воздействию цензуры подвергалось искусство и в других странах. Соединенные Штаты Америки являются одной из самых демократичных стран, однако и здесь присутствовал жёсткий контроль. В разное время в США беспощадно запрещали, резали и фактически портили многие известные фильмы.
«Прощай, оружие!», 1932 год
Экранизация романа Эрнеста Хемингуэя производства компании Paramount подверглась критике ещё до того, как её увидели зрители. По мнению критиков, картина демонстрировала две сцены незаконной любви, в ней присутствовал гражданский брак, сцена появления на свет незаконного ребёнка и ещё в ней было показано отступление итальянской армии.
В результате «Прощай, оружие!» комиссия по цензуре запретила, а создатели фильма были вынуждены срочно вносить изменения, в том числе была показана победа Италии, а незаконная связь получила негативную оценку со стороны подруги главной героини. Даже положительная оценка фильма голливудскими продюсерами не дала возможности зрителям увидеть «Прощай, оружие!». Фильм пролежал на полке четыре года и вышел на экраны лишь после того, как были вырезаны все любовные сцены, а в фильме появилось несколько диалогов, в которых высказывается неодобрение незаконных отношений. И даже добавилась сцена, где на женском пальчике появляется обручальное кольцо.
«Эммануэль», 1974 год
Адаптацию романа Мэриэт Ролле-Эндриан «Эммануэль» для показа во Франции запретил президент Жорж Помпид. После его смерти фильм всё же выпустили в прокат. В США ему присвоили класс «Х», который допускал показ только в специальных и частных кинотеатрах. Однако демонстрация в городе Ковина привела впоследствии к очень длительному судебному разбирательству и даже принятию экстренного распоряжения, в соответствии с которым кинотеатр, в котором демонстрируются «фильмы для взрослых», может располагаться не ближе, чем в 500 футах от жилых зданий.
Кинотеатру Covina пришлось судиться с местными властями, доказывая свою непричастность к заведениям для взрослых. Администрация кинотеатра с 1977 по 1981 год вела тяжбу, в результате которой был выдан предварительный запрет, который мог быть применён к данному заведению только после увеличения количества демонстрируемых фильмов эротической направленности.
Стоить отметить, что этот фильм долгие годы был запрещён к показу и в Советском Союзе.
«Анатомия убийства», 1959 год
Фильм режиссёра Отто Премингера производства компании Columbia Pictures был запрещён для показа в Чикаго из-за того, что в нём было описание изнасилования. Это позволило отнести «Анатомию убийства» к непристойным картинам, а кинокомпанию заставило обратиться в суд с требованием отменить запрет на показ. К счастью, судья Майнер Окружного суда США Северного округа штата Иллинойс справедливо отметил, что описание насилия вызывает жалость к жертве, а не похотливые желания.
«Вива, Мария!», 1965 год
Комический вестерн, повествующих о приключениях бродячих артистов, волей случая втянутых в крестьянскую революцию в выдуманной стране, пользовался успехом у зрителя. Но цензоры в штате Техас могли усмотреть в нём грубость и жестокость, подталкивание к неразборчивым сексуальным связям и пробуждению нездорового интереса к сексу. На этом основании фильм признали неподходящим для молодёжи. Только Верховный суд США смог решить проблему с демонстрацией картины, одновременно судья Маршалл отметил: если кинематографисты станут бояться цензуры, они будут снимать менее яркие и качественные фильмы.
«Кудряшка», 1947 год
Фильм, повествующий о школьных проделках белых и афроамериканских детей, учащихся одного класса, был запрещён к показу в Мемфисе, штат Теннесси, именно из-за расового состава детей. Цензоры объяснили своё решение тем, что на Юге темнокожие дети не учатся в одних классах с белыми, а равенство рас на этих территориях не признаётся. Судебное разбирательство кинокомпании United Artists против Комиссии по цензуре Мемфиса хотя и признало нецелесообразность запрета фильма по расовому признаку, ходатайство отклонило и не сочло запрет на демонстрацию фильма нарушением свободы слова. Суд не посчитал возможным не принимать во внимание законы отдельно взятого штата.
«Калигула», 1979 год
Совместный фильм производства США и Италии подвергся критике из-за обилия эротических сцен. Продюсер Боб Гуччионе не принял во внимание даже протесты своих коллег и не стал исключать из окончательной версии фильма откровенные сцены. Он просто обозначил фильм для демонстрации только взрослым. Когда же картину, снимавшуюся в Италии, привезли в США, таможенники аэропорта Кеннеди заявили, что фильм аморален и потребовали привлечь его дистрибьютеров к уголовной ответственности. Однако Департамент юстиции разрешил ввоз «Калигулы».
После премьеры в Нью-Йорке в феврале 1981 года был подан коллективный иск против дистрибьюторов картины, упомянув в нём и уголовный отдел Департамента юстиции, который позволил ввезти аморальный фильм в США. Несмотря на активные выступления против демонстрации «Калигулы» со стороны поборников морали, суд счел возможным его показ. Было вынесено решение о том, что фильм оскорбляет современные стандарты общества, но одновременно представляет собой политическую и художественную ценность.
«На Западном фронте без перемен», 1930 год
Экранизация романа Эриха Марии Ремарка, снятая режиссёром Льюисом Майлстоуном, несмотря на поддержку со стороны Организации американских бойскаутов и даже немецких женских организаций, не смогла появиться на экранах в первозданном виде. Цензурные комиссии сочти непристойными сцены купания обнажённых мужчин в реке и момент, когда молодой солдат, испугавшийся артобстрела, не смог проконтролировать реакцию собственного тела.
Комиссия штата Огайо потребовала вырезать эти сцены из фильма. При повторном выпуске фильма в прокат в 1939 году спорные моменты были вырезаны, а вместо них добавлено несколько антифашистских сцен. Лишь в 1998 году удалось восстановить первоначальную версию картины.
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