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Чехия приняла Тихановскую как главу Беларуси

Сенат парламента Чехии принял лидера белорусской оппозиции и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую как главу белорусского государства. Об этом заявил спикер чешского сената Милош Выстрчил, передает ТАСС.

«Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», — приводит агентство слова политика.

Сообщается также, что на встрече с чешскими сенаторами Тихановская обсуждала возможность помощи белорусской оппозиции с чешской стороны.

7 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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