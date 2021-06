Блейк Лайвли сыграет главную роль в скандальном психологическом триллере

Netflix за шестизначную сумму приобрел права на экранизацию психологического триллера «Мы раньше здесь жили» (We Used to Live Here) по мотивам рассказа Маркуса Кливера.

Рассказ впервые появился на Reddit, но скоро его издадут в книжном формате.

Производством картины займется студия Мэтта Ривза («Планета обезьян: Революция») — 6th & Idaho.

А главную роль сыграет Блейк Лайвли («Отмель»).

Триллер Кливера рассказывает о женщине (Лайвли), которая осталась одна дома и услышала стук в дверь. На пороге оказалась семья с детьми. Незнакомцы сказали, что когда-то жили в этом доме и попросили зайти внутрь. Главная героиня истории проявила гостеприимство, еще не догадываясь, что вскоре за окном разыграется буря, а семейка окажется вовсе не такой дружелюбной, как могло показаться на первый взгляд.

О дате выхода пока ничего не известно.